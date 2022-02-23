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23 февраля 2022 в 10:38 Поделиться:









Еврокомиссия: ЕС готов к приему беженцев из Украины

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон Фото: Scanpix

Европейский Союз готов принять беженцев из Украины и "хорошо подготовлен" к этому, заявила Euronews еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Мы не знаем, каким будет следующий шаг [президента РФ Владимира] Путина, но мы должны быть готовы к началу массового притока беженцев из Украины в ЕС", - сказала она, передает rus.err.ee.

Йоханссон дала интервью Euronews в граничащей с Украиной Польше, которая уже готовится к возможному притоку украинских граждан, покидающих Украину из-за российской военной агрессии: "Конечно, Польша в данном случае - ключевое государство. Ее резервные планы мне кажутся довольно надежными, но, разумеется, никто не знает, будет ли этого достаточно. Но думаю, что они [Польша] довольно хорошо подготовились, и это хорошо".

Она воздержалась от оценок, сколько беженцев будет готов принять ЕС и сколько пообещала принять Польша, но выразила уверенность в том, что единство стран-членов сообщества сохранится и в сложных, неопределенных условиях.