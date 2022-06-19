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19 июня 2022 в 9:22 Поделиться:









Эстонским производителям пива не хватает около 10 млн стеклянных бутылок

Одним из решений, которое видят производители, является замена бутилированной продукции на баночную, а также отсрочка вывода на рынок новых продуктов. Фото: Liis Treimann

Крупнейшие производители пива в Эстонии – заводы «Саку» и «А. Ле Кок» – жалуются на крупный дефицит стеклянной тары, который возник после начала военных действий на территории Украины и введения санкций против РФ и Беларуси, пишет rus.err.ee.

Сакускому пивному заводу больше всего не хватает прозрачных стеклянных бутылок объемом 0,33 литра, подтвердил ERR член правления предприятия: «В летний сезон мы продаем около десяти миллионов единиц нашей продукции в маленьких стеклянных бутылках. На это лето у нас дефицит в три миллиона бутылок».

По словам члена правления Сакуского пивного завода Яана Хярмаса, в летний период продажи продукции в бутылках объемом по 0,5 литра составляют от 4 до 5 млн единиц: «Дефицит таких бутылок сейчас составляет около 1 млн. Но мы изменили наши планы, стараемся уменьшить количество продаваемой в стеклянной таре продукции».

С той же проблемой столкнулись и на тартуском пивном заводе A le Coq: «На данный момент на июль и август нам не хватает шести миллионов бутылок, поэтому дефицит довольно велик. Это сказывается на нашем экспортном бизнесе, где нехватка бутылок ощущается уже сейчас И этот дефицит становится все больше по мере того, как мы приближаемся к осени. Хорошего решения как такового нет».

Одним из решений, которое видят производители, является замена бутилированной продукции на баночную, а также отсрочка вывода на рынок новых продуктов.