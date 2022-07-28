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28 июля 2022 в 9:03 Поделиться:









Граждане России и Беларуси больше не смогут получить визу или вид на жительство в Эстонии с целью обучения

В поправке уточняется, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Беларуси с легальным видом на жительство, выданным другим государством-членом, больше не будет регистрироваться, а значит, они не смогут претендовать на получение долгосрочной визы с целью краткосрочного трудоустройства. Фото: Shutterstock

Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает возможность граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Кроме того, краткосрочное трудоустройство граждан России и Беларуси может быть оформлено в Эстонии только при наличии уже действующей визы, выданной Эстонией.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что необоснованная война России против Украины, где Россия грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского Союза: «Сохранение санкций против России необходимо. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это обеспечит и безопасность Эстонии».