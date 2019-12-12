Исследование: наличными в основном пользуются пожилые люди и жители Вирумаа

Фото: Лийз Трейманн

Согласно данным исследования, проведенного Turu-uuringute AS, 65% респондентов чаще расплачивается за покупки банковской картой, а только банковской картой расплачиваются 12%. Людей, расплачивающихся исключительно наличным, было 9%, а предпочитающих наличные платежной карте – 14%, передает rus.err.ee.

По сравнению с 2017 годом число использующих наличные ежедневно сократилось на 5%: в 2017 году таких людей было 16%, в этом году – 11%. Чаще всего наличными пользуются в Южной Эстонии и Вирумаа, особенно в городах Ида-Вирумаа.

Оплачивают покупки наличными в основном люди старше 60 лет, жители Южной Эстонии и Вирумаа, а также одинокие пенсионеры.