Еврокомиссия представит новые предложения по сокращению вредных выбросов
Сегодня Еврокомиссия представит пакет предложений, направленных на ускорение перехода к низкоуглеродной экономике: к 2035 году ЕС намерен сократить вредные выбросы в атмосферу на 55%, сообщает ERR.
Пакет предложений предусматривает внесение поправок в европейские директивы в области климата и энергетики и будет затрагивать самые разные сектора экономики, передает ERR.
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