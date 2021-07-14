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Еврокомиссия представит новые предложения по сокращению вредных выбросов

Сегодня Еврокомиссия представит пакет предложений, направленных на ускорение перехода к низкоуглеродной экономике: к 2035 году ЕС намерен сократить вредные выбросы в атмосферу на 55%, сообщает ERR.

Фото: JIANAN YU, Reuters/Scanpix

Пакет предложений предусматривает внесение поправок в европейские директивы в области климата и энергетики и будет затрагивать самые разные сектора экономики, передает ERR.